Studente precipitato dal terzo piano del Liceo, parla la preside

ANCONA - È in prognosi riservata lo studente del liceo scientifico Savoia caduto questa mattina da una finestra al terzo piano dell'istituto alla terza ora (e non durante la ricreazione come sembrava in un primo momento). Dopo il terribile volo, il ragazzo è atterrato su un cortile retrostante. Sono in corso le operazioni di soccorso. Sul posto carabinieri, polizia, vigili del fuoco, il 118 con l'automedica e la Croce Gialla.