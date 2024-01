Visso, dal 13 dicembre guasto alla rete telefonica fissa: gli uffici del Parco raggiungibili via mail

VISSO - Le linee telefoniche della rete fissa (quindi non riguardante la rete mobile) non funzionano dal 13 dicembre per un guasto di "particolare complessità" della rete telefonica locale. Di conseguenza non si possono ricevere chiamate agli uffici dell'Ente Parco Nazionale dei Monti Sibillini né agli uffici del Reparto dei Carabinieri Forestali, né effettuarne.

Il guasto si sta protraendo e sta provocando dei disservizi all'utenza che in questo periodo chiama per avere informazioni e chiarimenti sui procedimenti di autorizzazione per la ricostruzione e per i progetti del PNRR. Il disservizio coinvolge e anche a quella parte di pubblico che vuole ricevere informazioni turistiche, servizio normalmente garantito dal Parco e che è stato impossibile fornire proprio durante le festività natalizie, periodo in cui si registra un picco di richieste per informazioni su ospitalità e servizi. Si spera in un veloce ripristino della situazione esistente. Il Parco è raggiungibile alla mail parco@sibillini.net