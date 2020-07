Il marito è fuori per ragioni di lavoro, donna si toglie la vita dentro la propria abitazione

JESI - Un altro dramma della disperazione nella nostra regione. Teatro del dramma la campagna della Vallesina dove una donna di 54 anni di origini straniere è stata trovata morta all’interno della sua casa. Il marito si trovava in Germania per ragioni di lavoro, la donna era sola quando ha deciso di compiere il drammatico gesto.

L’uomo non riusciva ad avere sue notizie da un paio di giorni, tanto forte era la sua preoccupazione così ha allertato il 112 ma quando i carabinieri, intervenuti sul posto con i sanitari del 118, hanno constatato che la porta era chiusa dall’interno, hanno chiesto l’intervento dei vigili del fuoco per aprire il portone. Una volta aperto, si sono trovati di fronte la tragedia: la 54enne si era tolta la vita impiccandosi sulle scale. Inutile ogni tentativo di soccorso, era morta da almeno due giorni. I militari stanno cercando di ricostruire gli ultimi momenti della donna e le cause che l’hanno spinta a compiere un gesto simile.

