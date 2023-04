Finisce in un canalone mentre fa un'escursione di scialpinismo: tanti traumi

BOLOGNOLA - Durante un'escursione di scialpinismo finisce in un canalone. L'uomo è scivolato per circa 40 metri, riportando diversi traumi. Sul posto il 118 e il Soccorso alpino. Disposto il trasferimento in eliambulanza all'ospedale regionale di Torrette, ad Ancona. L'incidente è avvenuto intorno alle 14 sulla Val di Tela, nel territorio del Comune di Bolognola.