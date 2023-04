Mogliano, botte da orbi tra dipendenti e titolari di due ditte edili: 13 egiziani denunciati per la maxi rissa

MOGLIANO- Sono terminate le indagini da parte dei Carabinieri di Macerata sulla rissa avvenuta a Mogliano il 17 marzo. Sono stati denunciati tredici uomini di nazionalità egiziana con l'accusa di reato di rissa aggravata.

Le indagini

Attraverso l'analisi di tutti i filmati, è emerso uno scontro avvenuto tra operai, soci titolari e altri dipendenti in due distinte ditte edili del territorio. La rissa sarebbe scaturita per futili motivi, legati a pregresse diatribe sorte tra le due ditte e sfociate poi in un'accesa concorrenza per la gestione di alcune aree di lavoro.