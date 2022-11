SANT’ELPIDIO A MARE - Non sono state molte le domande al doppio concorso di progettazione indetto dall’amministrazione comunale guidata da Alessio Pignotti per migliorare la viabilità di due aree strategiche del territorio elpidiense, il raccordo in zona Angeli e l’accessibilità al versante ovest del centro storico. Il bando era rivolto a studi di architettura ed ingegneria. Alla scadenza dei termini, lo scorso 15 ottobre, sono state appena tre le partecipazioni, rispettivamente una sola ad un bando, due per l’altro. La seconda fase valutata l’ammissibilità delle candidature, vedrà la valutazione tecnica delle proposte progettuali, per arrivare, entro febbraio 2023, ad individuare i vincitori.

Era sicuramente lecito attendersi una partecipazione un po’ più corposa ed un’ampia scelta di progetti da esaminare per la commissione di gara. Sono stati invece pochi a farsi avanti. Per quanto riguarda la zona Angeli, il concorso invitava ad elaborare un raccordo stradale volto a superare la strozzatura del polo scolastico di via Dalla Chiesa, con una bretella di sbocco verso via Tevere, capace di decongestionare il traffico. Come noto, si tratta di uno dei punti dolenti della viabilità al capoluogo ormai da molti anni e, visto il finanziamento da 11 milioni di euro preso dal Comune per abbattere e ricostruire il polo Bacci, circa 2,7 milioni sono destinati proprio a migliorare l’assetto viario.

L'ipotesi

Nel dettaglio, si è ipotizzato di investire oltre 1,5 milioni in opere stradali e strutturali, 200mila per migliorare il verde urbano, 360mila in opere idrauliche. L’altro concorso, forse quello più stimolante e complesso dal punto di vista tecnico, interessa invece l’accessibilità al borgo medievale sul versante di Porta Canale. L’intenzione dell’ente è quella di migliorare la viabilità d’ingresso alla parte antica della città, realizzando anche un nuovo parcheggio, per un massimo di 100 posti auto, e dei sistemi di collegamento verticale con il centro. Ad oggi c’è una sola strada, con una pendenza elevata, che sale verso le mura castellane e gli spazi per parcheggiare sono limitati al piazzale antistante Porta Canale. Da tempo si sono ventilate ipotesi per realizzare un posteggio all’inizio della salita con un impianto di risalita che porti direttamente dentro al centro. L’intervento non è dei più semplici, vista la conformazione di questa parte del territorio ed il concorso è volto ad elaborare alcune soluzioni concrete da sviluppare da qui ai prossimi anni.