CAMERINO - Tre bandi aggiudicati, due come soggetto principale e uno come partner, per il Comune di Camerino. Un risultato importante che permetterà da un lato di puntare all’obiettivo di inclusione delle persone con disabilità e promozione dell’attività ludico-motoria, dall’altro di vivere e realizzare in città manifestazioni, eventi e progetti di particolare interesse ai fini della valorizzazione dell’offerta turistica territoriale.

Aspetti su cui l’amministrazione rivolge attenzione e che si concretizzano attraverso la partecipazione ai bandi predisposti dalla Regione. Il primo bando in cui il Comune di Camerino sarà soggetto capofila, presentato con la partecipazione dell’istituto comprensivo Ugo Betti e del Santo Stefano, prevede un intervento di adeguamento e riqualificazione dell’area sita in località San Paolo per attività ludico-motorie.

Il contributo è di 60mila euro. Il secondo bando, sempre come soggetto principale, riguarda un evento tradizionale con forte connotazione turistica: il progetto “Festa del Torrone: scopri, vivi e gusta il Natale”, finanziato con 12.500 euro. Infine il terzo bando, in cui Camerino è soggetto partner, con il Comune di Esanatoglia insieme ai Comuni di Gagliole, Valfornace, Cerreto d’Esi, uniti dalla storia comune con le vicende della famiglia Da Varano. Il progetto, dal titolo “Da Varano: principi, mercanti, mercenari, santi e mecenati nell’Italia centrale”, è ideato dalla compagnia Ruvidoteatro e punterà a creare una fiction sulla storia della Casata. Il contributo è di 12.600 euro.



Soddisfazione del sindaco Roberto Lucarelli, e degli assessori Antonella Nalli e Silvia Piscini. «Il progetto di riqualificazione dell’area in località San Paolo permetterà alla nostra città di garantire interazione e socializzazione per la comunità e per tutte le persone con disabilità e di offrire la possibilità di praticare attività ludico-motoria all’aria aperta. Dal punto di vista culturale e turistico, invece, valorizzeremo ulteriormente una tradizione importante come la Festa del Torrone».