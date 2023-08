PORTO SANT’ELPIDIO - Quindicenne di fuori provincia scomparsa, è stata rintracciata ieri mattina a Porto Sant’Elpidio. La madre si è messa in cerca della ragazzina e l’ha ritrovata grazie anche al determinante supporto della Polizia municipale portoelpidiense. Gli agenti di piazza della Repubblica, ricevuta la denuncia della donna, si sono messi in moto e, sulla base delle informazioni, hanno cercato anche attraverso i social network per capire dove potesse essere la ragazzina.

APPROFONDIMENTI L'AMBIENTE Avanza la procedura per il nuovo biodigestore: via libera al trasferimento dell’area

Tutti si sono attivati e in un’ora hanno rintracciato la minorenne, era in un giardino pubblico in buone condizioni di salute. La ragazza è stata riaffidata alla madre e tutto si è concluso nel migliore dei modi. La giovanissima era uscita di casa senza dire alla madre dove sarebbe andata e la madre, non vedendo rientrare la figlia nella notte, ha telefonato ai Carabinieri ma non ha voluto aspettare tutto l’iter classico che si attiva nei casi di persone scomparse. Si è rivolta anche alla Polizia locale di Porto Sant’Elpidio, immaginando che la figlia potesse essere a casa di amici e ieri mattina il lieto fine.

Dopo un’ora ha potuto riabbracciare la figlia. «Mi sono congratulato con la nostra Polizia, con il comandante Luigi Gattafoni – dice l’assessore alla sicurezza Enzo Farina – è stato un grande lavoro quello svolto dai nostri agenti, sono stati tempestivi, rapidi, hanno risolto il caso in fretta e la ragazzina è potuta tornare in famiglia». Anche il sindaco Massimiliano Ciarpella si congratula con gli agenti: «Un ringraziamento particolare ai nostri agenti, al comandante Gattafoni – dice Ciarpella – grazie per l’efficienza e la prontezza dimostrata, siamo soddisfatti che la situazione si sia risolta in breve tempo».