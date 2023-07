PORTO SANT’ELPIDIO - Choc e sgomento a Porto Sant’Elpidio per la morte del giovane di 18 anni. L’incidente si è verificato stamattina in via del Lavoro, nella zona industriale saud. La vittima è Franco Mazelli, nato l’11 gennaio 2005 a Porto Sant’Elpidio, di origini albanesi e nato in Italia, residente con i genitori e la sorella nel quartiere di Marina Picena, in via Abruzzi. Inutili i tentativi di rianimarlo. Il dramma si è verificato intorno alle 9, secondo quanto ricostruito il ragazzo era andato nel capannone, dove è caduto da un’altezza di 10 metri, per salutare uno zio che stava lavorando in cantiere per alcune operazioni di saldature.

Cede il tetto e Franco Mazzieri precipita per 10 metri. Muore a 18 anni

Le indagini sono condotte dai carabinieri e dall’Ispettorato del lavoro per capire il motivo per cui il giovane si trovasse sul tetto del capannone e cosa stesse facendo in quel momento.

Sul posto l’automedica infermieristica di Sant’Elpidio a Mare con i volontari della Croce Verde di Porto Sant’Elpidio in ambulanza e una seconda automedica da Civitanova. E’ atterrata anche l’eliambulanza da Ancona nelle vicinanze ma l’intervento di Icaro, purtroppo, non è servito. Il diciottenne era sul tetto quando, improvvisamente, una porzione è crollata e gli è venuta a mancare la terra sotto i piedi.

La caduta è stata letale, non gli ha lasciato scampo. Sul posto anche l’Ispettorato del lavoro. «Era un ragazzo solare, salutava sempre tutti, era pienamente integrato nella comunità, come tutta la sua famiglia» dice Alessandro Migliore, una delle figure di riferimento del quartiere di Marina Picena, non solo per il suo ruolo importante in Cna ma anche per il suo impegno nell’associazione di quartiere.