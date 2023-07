MONTEFORTINO - Continuano assiduamente le ricerche del giovane bengalese di 18 anni Howlader Kamrul scomparso da casa, in frazione Serra di Montefortino, domenica scorsa. Da lunedì è in azione una task force coordinata dalla Prefettura di Fermo che vede impegnati sul campo vigili del fuoco di vari comandi, carabinieri, guardia di finanza, volontari del Soccorso Alpino, della Protezione civile, nonché personale del pronto intervento 118.

Mobilitate anche le unità cinofile dei vigili del fuoco e ieri degli Alpini, intervento dell’elicottero Drago del 115 per gli avvistamenti dall’alto, utilizzati i droni muniti di termocamere per l’individuazione anche in presenza del buio. Infatti le ricerche sono andate avanti anche per parte della nottata di ieri. Comunque di notte rimane un presidio continuo dei vigili del fuoco. Sul campo, ieri, oltre una trentina di operatori e volontari che hanno sfidato il caldo afoso per cercare il giovane.

Un appello è stato lanciato anche dal Comitato dei Sibillini della Croce Rossa per mobilitare i propri associati. Da oggi dovrebbero essere in azione anche i cani molecolari provenienti dal comando regionale di Ancona della guardia di finanza. Si cerca in tutte le direzioni, a partire dall’abitazione dove vive il ragazzo assieme al fratello, entrambi operai in un’azienda agricola. Nel frattempo, dopo l’avviso diffuso dal Comune di Montefortino con foto e dati, sono arrivate alcune segnalazioni ai carabinieri, di persone che ritenevano di averlo visto in luoghi diversi.



Informazioni al vaglio degli investigatori, alcune delle quali, purtroppo, non sono risultate attendibili. Il giovane si è allontanato col proprio telefono che però è risultato sempre spento. Considerando che ha lasciato il caricatore a casa potrebbe anche essersi esaurita la batteria. Sembra che prima di scomparire non abbia detto nulla al fratello né abbia lasciato un avviso.