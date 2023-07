MONTEGRANARO - Tragedia nella notte a Montegranaro, un uomo di circa 50 anni è stato trovato morto all'interno di un furgone.

L'allarme è scattato questa notte intorno alle 2 a Villa Luciani, immediamente sono accorsi sul posto i carabinieri ed i soccorrtiori del 118, ma puretroppo per l'uomo non c'era più nulla da fare. Dell'uomo non si avevano più notizie da ieri mattina.