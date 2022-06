Guendalina Tavassi, festa extra lusso per i 18 anni della figlia Gaia: ospite Rita De Crescenzo

Per i figli si farebbe qualsiasi cosa, si dice. Anche spendere cifre faraoniche per regalare a tua figlia un’indimenticabile festa per i suoi 18 anni? Certo, se ti chiami Guendalina Tavassi. La soubrette ex naufraga del reality televisivo “L'Isola dei famosi” ha infatti voluto per la primogenita Gaia Nicolini un party a dir poco sfarzoso, con tanto di event planner ingaggiato per far sì che tutto fosse perfetto.

APPROFONDIMENTI L'INAUGURAZIONE Lo chef Alessandro Borghese apre un nuovo ristorante: si chiama...

A farla da padrone alla festa è stato il colore rosa, presente in tutti i dettagli dell'evento, compreso il vestito - arricchito di piume - della festeggiata. Per Guendalina un abito scollato blu e argentato della stilista Lea Damiano. Anche i piccoli di casa, Sasy e Chloe, si sono presentati in ghingheri, con Chloe che ha indossato un abito con strascico come una vera principessa.

Al party, la Tavassi ha ritrovato Remo Nicolini, padre di Gaia e suo ex compagno, nonchè ex partecipante del “Grande Fratello”. «La normalità», ha scritto la giovane festeggiata su Instagram postando una foto con entrambi i genitori. Presente anche l'attuale compagno di Guendalina, Federico Perna. Guest star della serata, la tiktoker Rita De Crescenzo, che si è esibita sulle note della sua hit “Ma tu vulisse fa na gar e ball?’”. Sui social, amici e follower della ragazza hanno definito l'evento come “festa dell'anno”.

© RIPRODUZIONE RISERVATA