La cabina di montaggio si stacca e l'operaio batte la testa: infortunio alla Cnh di Jesi, arriva l'eliambulanza

JESI - Infortunio sul lavoro questa mattina verso le 11:30 alla Cnh Industrial di Jesi. A restare ferito, un operaio che stava lavorando dentro una cabina sulla linea di montaggio.

Per cause in corso di accertamento, sembra che la cabina con dentro l’operaio si sia staccata cadendo di lato e l’uomo abbia battuto la testa. Il ferito è stato trasferito a Torrette in eliambulanza.