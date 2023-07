ANCONA - Una giornata da dimenticare quella andata in scena domenica scorsa a Portonovo, che ha messo in luce tutti i limiti e le criticità di un posto da sogno, ma troppo stressato dai tanti amanti della baia.

Un’auto incidentata e abbandonata lungo i tornanti che conducono alla piazzetta. Una Twingo nera è stata mollata proprio in mezzo alla carreggiata, di traverso, con uno sportello aperto e il paraurti divelto. Il lunotto anteriore crinato e con alcune tracce di sangue.

Tutto lascia pensare che qualcuno, scendendo verso le spiagge, abbia perso il controllo del mezzo e sia finito contro uno dei paletti in legno posti a lato della strada per sostenere la rete di protezione. Nessun segno di frenata. E se, invece, il conducente avesse investito un animale, data l’entità dell’impatto che ha addirittura fatto staccare il paraurti anteriore, sarebbe stato quasi certo trovare l’animale morto nelle vicinanze dell’auto. O almeno il sangue sull’asfalto. Niente di tutto ciò. Rimane solo l’automobile, che ancora fino a ieri pomeriggio, era stata lasciata nella medesima posizione in cui il conducente l’ha abbandonata. Nella giornata di ieri sono intervenuti sul posto gli agenti della polizia locale per gli accertamenti. Il mezzo è targato Forlì-Cesena. Ora le forze dell’ordine stanno eseguendo tutti gli approfondimenti del caso per risalire al proprietario e magari verificare se si tratti di un mezzo rubato. In ogni caso domenica si sono concretizzati tutti i rischi abbondantemente evidenziati nei giorni scorsi sulle nostre pagine.

L’incendio

Ad aver messo in allarme gli utenti della baia è stato un incendio scoppiato sulla parte posteriore di un bus navetta in partenza per condurre gli utenti a valle. Le fiamme si sono sviluppate subito dopo l’accensione del mezzo e l’autista ha provveduto subito a far scendere tutte le persone che erano a bordo. Per fortuna tutto si è risolto per il meglio, nessun ferito. I vigili del fuoco hanno prontamente spento le fiamme e tutto è tornato alla normalità nel giro di qualche minuto. Ma resta il quesito su cosa, invece, sarebbe potuto succedere se l’incendio fosse scoppiato mentre il bus era in viaggio, a pieno carico, lungo la discesa.