MONTEMARCIANO Nudisti a Marina di Montemarciano sulle scogliere al confine con Falconara Marittima, poco distante dall’ex Montedison. C’è chi ci convive serenamente e chi, invece, abitando in zona, non è molto felice di portare a spasso il cane come fa abitualmente passando per guardone.

I residenti segnalano che in passato qualcuno ogni tanto si notava ma ben nascosto e rivolto verso il mare, senza che dalla strada si potesse notare. Ora il numero è aumentato e sono anche più disinvolti. Impossibile non notarli insomma. «Ho chiesto gentilmente se potessero coprirsi almeno al passaggio delle persone – spiega un cittadino –, qualcuno ha accolto la mia segnalazione, altri no. Mi hanno detto che da quando sono stati affidati i lavori per il ponte ciclopedonale sul fiume Cesano, la spiaggetta loro riservata a Cesano è troppo trafficata e a Marina hanno trovato più privacy».

Nella spiaggia libera di fianco alle Piramidi di Cesano ci sono lo stesso, meno e più a ridosso del canneto. I residenti di Montemarciano, soprattutto della zona interessata in questi giorni dalla comparsa dei nudisti, si chiedono cosa accadrà quando il ponte che collega Cesano a Marotta sarà in funzione. «Con l’assiduo passaggio di ciclisti e pedoni l’oasi naturista sarà troppo trafficata e quindi verranno tutti a Marina di Montemarciano, come qualcuno sta già facendo ora?», si chiede un residente.