Marina di Montemarciano, scooterista tampona un'auto e sfonda il parabrezza con il casco: trasportato in ospedale

MONTEMARCIANO - Ha sfondato il parabrezza dell'auto che era davanti con il casco e, nell'urto, è entrato dentro l'abitacolo della vettura. Un giovane scooterista è stato trasportato a Torrette dopo un incidente avvenuto sulla Statale a Marina di Montemarciano: indossava il casco correttamente e per questo motivo si è salvato, ma i sanitari hanno dovuto stabilizzarlo a causa di un importante trauma facciale.

L'incidente è avvenuto nel pomeriggio di oggi (16 febbraio 2024): la dinamica è ancora al vaglio della Polizia locale ma da una prima ricostruzione sembra che una Golf, guidata da una donna con accanto l'anziano padre, si sia fermata in prossimità delle strisce per far passare un pedone. Il giovane che viaggiava in sella ad uno scooter non sarebbe riuscito a frenare in tempo piombando addosso alla macchina. Sul posto l'ambulanza che ha provveduto a soccorrere il ragazzo.