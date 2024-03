MONTEMARCIANO - «Vendo cane per inutilizzo». L’annuncio choc comparso giovedì sera in un gruppo Facebook di Montemarciano ha attirato l’attenzione ma soprattutto l’ira di quanti hanno visto quel cane considerato alla stregua di un oggetto.

L’annuncio completo era il seguente: «Vendo cane da caccia setter inglese con pedigree per inutilizzo di quattro anni contatto su Messenger». Non è chiaro, essendo privo di punteggiatura, se quattro anni fosse l’età o il periodo di inutilizzo. Rischiava di rimanere rinchiuso nel box molto più tempo di quello che già normalmente ci trascorrono i cani da caccia, se non poteva più accompagnare il suo amico umano. C’è stato chi si è rivolto in malo modo verso l’inserzionista, chi era pronto a sporgere denuncia. Qualcuno ha cercato di difenderlo, conoscendolo, sostenendo che si fosse espresso male. Un errore di comunicazione insomma. Un messaggio veicolato male ma in buona fede. «Forse voleva scrivere regalo cane da caccia setter inglese a chi può prendersene cura» ha ipotizzato qualcuno e un’amica del cacciatore ha confermato «esatto, lo conosco personalmente». Al di là dell’infelice termine “inutilizzo” c’era però scritto chiaramente che era in vendita e con tanto di pedigree, a garanzia della qualità del prodotto che, seppure di seconda mano, intendeva commercializzare. Purtroppo, non è la prima volta che capita di imbattersi in annunci di chi cede il cane, spesso in regalo, più raramente in cambio di denaro, ma inutili.