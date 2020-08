Pesaro, cade con lo scooter e si schianta contro un palo sull'Interquartieri: muore a 18 anni

PESARO - Terribile incidente ieri sera sull'Interquartieri a Pesaro: muore un ragazzo di 18 anni caduto con lo scooter.

LEGGI ANCHE:

Francesco Merloni ricoverato a Torrette: positivo al Covid dopo un viaggio in Sardegna

Coronavirus, sintomatici e contagi di rientro: sono 17 i nuovi positivi nelle Marche/ La mappa del contagio

L'incidente è avvenuto ieri sera introno alle 23,20, quando il ragazzo, per cause al vaglio della Polizia locale, ha prso i, controllo dello scooter su cui stava viaggiaggiando. E' caduto ed ha terminando la sua corsa schiantosi contro un palo. Immdiati, ma purtroppo vani, i soccorsi: il ragazzo non ce l'ha fatta.

© RIPRODUZIONE RISERVATA