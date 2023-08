PORTO SAN GIORGIO - The Kolors stasera sul palco in piazza Matteotti. L’amministrazione ha messo in piedi una macchina organizzativa imponente, circoscrivendo l’area del centro città, garantendo bus navetta e trenino per arrivare in centro. Il Comune rimarca che «è preferibile scegliere le grandi aree per la sosta a nord e sud».

C’è molta attesa per l’esibizione prevista per questa sera alle 21.30. The Kolors, con la loro hit Italodisco, hanno scalato la vetta di tutte le classifiche di gradimento. Si preannuncia una serata piena di musica e artisti di successo, considerato che nella stessa sera, nella discoteca Le Gall sarà ospite Achille Lauro, dopo l’1.30. La band dei The Kolors, ha effettuato il sound check nel pomeriggio di ieri, concedendosi volentieri per qualche autografo e qualche selfie con le fan. «Non ci aspettavamo un’affluenza di così tante persone. La scelta della data - rimarca l’assessore Giampiero Marcattili – è stata un po’ obbligata, è vero che è un po’ il weekend più bello dell’estate ma era anche l’ultima data disponibile per il gruppo e anche l’unica data nelle Marche».



Gli orari



La concomitanza dei due eventi, seppur in orari diversi e in zone diverse della città, mette a dura prova la viabilità, soprattutto in fatto di parcheggi. Per questo l’amministrazione ha pianificato una serie di misure per la gestione della sosta e della viabilità. Per chi arriverà questa sera è consigliato servirsi delle principali aree di parcheggio, di seguito indicate, e raggiungere piazza Matteotti a piedi o attraverso i servizi di bus navetta e trenino messi a disposizione. Si consiglia, a sud, di usufruire dell’area parcheggio del PalaSavelli che a partire dalle 19, sarà servita da bus navetta, altre aree parcheggio a disposizione sono l’area del porto, l’ex ospedale, a nord i maxi parcheggi e via Marche da dove partirà il trenino di Reali, attivo dalle 18 a fine manifestazione.

A disposizione 1.500 parcheggi

Come dice l’assessore a Sicurezza e viabilità, Lauro Salvatelli ci sono a disposizione in tutto 1.500 parcheggi, mentre l’amministrazione consiglia, ai residenti, di spostarsi in bici. Per la zona del centro, i parcheggi a pagamento saranno gratuiti a partire dalle 13 nelle zone limitrofe alla manifestazione (rimarranno a pagamento le aree blu sul lungomare). «L’amministrazione comunale consiglia di evitare spostamenti in auto se non per motivi di necessità - spiega Salvatelli- . Alle zone precedentemente elencate, che vanno preferite perché meglio accessibili, si aggiungono viale della Resistenza, via XX Settembre e viale della Vittoria (di fronte al Municipio)».

Nel tavolo tecnico tenutosi in Questura sulla presenza di Achille Lauro al Le Gall decisa la chiusura del tratto di via Marche fino al confine con Lido di Fermo dalle 23 e il divieto di sosta con rimozione forzata dalle 22 di oggi alle 4 del giorno seguente. Dopo lo stesso tavolo tecnico, infine, emessa un’ordinanza valevole dalle 20 di oggi alle 6 di domani, per stoppare la vendita per l’asporto di alcol in contenitori di vetro, lattine e in metallo. Vietato anche consumare bevande alcoliche nelle aree pubbliche o aperte al pubblico. Resta consentita la consumazione delle bevande nei locali.