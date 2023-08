Muore annegato a 35 anni anni, tragedia sulla spiaggia libera di Porto Sant'Elpidio vicino allo chalet Sax Beach

PORTO SANT’ELPIDIO - Tragedia oggi pomeriggio a Porto Sant’Elpidio. Muore annegato in mare, ma i particolari sono ancora in corso di ricostruzione, un giovane di 35 anni del luogo. Il ritrovamento nei pressi dello chalet Sax Beach, nel tratto di spiaggia libera, sul lungomare sud della città. Da quanto appreso il mare non era mosso, quindi non c'erano condizioni di potenziale pericolo per i bagnanti.

Il disperato soccorso del bagnino

Un bagnino ha anche tentato i primi soccorsi, ma per quando è stato dato l’allarme era ormai troppo tardi. Sul posto i militi della Croce Verde cittadina e con loro anche il sindaco Massimiliano Ciarpella e l’assessore alla Sicurezza Andrea Balestrieri. La spiaggia, come ovunque, oggi era molto affollata e piena anche dei camperisti che si trovano nella vicina area camper accanto all’ex Fim.