Scivola e cade nel pozzetto â€‹dell'acqua: Ivo muore affogato

di Luigi Miozzi

OFFIDA - Una tragica fatalità è costata la vita la vita ad un anziano di Offida morto annegato in un pozzetto dell’acqua. La tragedia si è consumata nella serata di ieri quando Ivo Calvaresi di 86 anni - questo il nome della vittima - era andato a controllare il funzionamento di una pompa di sollevamento dell’acqua posta del pozzetto che si trovava nei pressi della propria abitazione situata in contrada Tesino, lungo la strada che da Offida conduce alla frazione di Borgo Miriam. I suoi familiari, dopo alcuni minuti, non vedendolo rientrare, preoccupati, sono andati a cercarlo. È stato a questo punto che hanno fatto la tragica scoperta.