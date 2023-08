Choc in spiaggia a Porto Sant'Elpidio, Mattia Casturà muore a 35 anni facendo il bagno (il mare era calmo). Indagini in corso: ecco cosa sappiamo

PORTO SANT’ELPIDIO - Choc in spiaggia in uno dei giorni di pienone, recuperato in mare il cadavere di un giovane di 35 anni. L’allarme oggi pomeriggio a Porto Sant’Elpidio, la vittima è Mattia Casturà, residente in città. Il corpo senza vita è stato avvistato da alcuni surfisti, in linea d’aria davanti alla postazione kitesurf che si trova accanto all’ex Orfeo Serafini. Erano le 15.40.

I soccorsi

Immediatamente sono scattati i soccorsi, sono stati allertati tutti i bagnini impegnati nei sette chilometri di spiaggia ed è stato chiamato anche il 118. L’automedica e la Croce Verde di Porto Sant’Elpidio sono arrivate subito sul posto, il corpo è stato recuperato dal bagnino nel tratto di spiaggia libera che si trova fra gli chalet Saxa Beach e Controvento.

Cosa è successo?

Il personale medico-infermieristico del pronto intervento, arrivato con diversi volontari, ha cercato di rianimare il giovane ma tutti i tentativi sono apparsi subito vani, si è capito immediatamente che la situazione era disperata e non c’era più nulla da fare.

L’anatomopatologo, arrivato con il magistrato poco dopo il ritrovamento, intorno alle 17, dopo aver effettuato l’ispezione cadaverica ha stabilito che il giovane era morto da almeno 8 ore, quindi nella prima mattinata. Non aveva lasciato i documenti in spiaggia. Procedono le indagini e non si trascura alcuna ipotesi, fra le quali un malore prodotto da un tuffo azzardato.