SANT’ELPIDIO A MARE Lutto in città per l’improvvisa scomparsa di Angelo Carradori, elettricista di 59 anni, colpito da un infarto fatale mentre era al lavoro. L’uomo era molto conosciuto in città, lascia la moglie e due figli. Il dramma si è verificato nel pomeriggio di venerdì scorso, quando era al lavoro per sistemare un impianto elettrico in un’abitazione a Monte Urano.



L’orario



Il collega che era con luii lo aveva lasciato intorno alle 17.30 mentre era impegnato a effettuare gli ultimi ritocchi. Ma è stata l’ultima persona a vederlo in vita: Carradori è stato ritrovato morto circa un’ora dopo. Sul posto anche l’ambulanza della Croce Azzurra di Sant’Elpidio a Mare e Monte Urano, ma ormai non c’era più nulla da fare. La vittima era titolare dell’azienda 2A Elettronica di Sant’Elpidio a Mare specializzata anche in illuminazione a led, rifasamento degli impianti elettrici e di quelli solari. Carradori a volte veniva chiamato anche dal Comune per i lavori in città. Tra l’altro aveva anche vinto il concorso per elettricista e presto sarebbe diventato un dipendente comunale a tempo pieno.