Si è spento Franco Carradori, ex vigile urbano e dirigente di calcio. Oggi l'ultimo saluto

CAMERINO - Camerino piange l’ex vigile urbano Franco Carradori, spentosi ieri mattina all’ospedale di Camerino per un male contro cui lottava da tempo. Aveva 70 anni ed abitava con la famiglia a Seppio di Pioraco. A Camerino lo conoscevano tutti come un uomo gentile e sorridente, che si dedicava con grande umanità al lavoro di vigile urbano, mettendoci grande impegno e disponibilità. Quando appendeva il fischietto da vigile, si dedicava all’altra sua grande passione, il calcio. È stato una delle colonne portanti della squadra di Camerino, si era impegnato in prima persona come dirigente. Lascia la moglie Anna ed i figli Riccardo ed Alessia, il fratello Umberto, gli adorati nipotini. I funerali si terranno oggi pomeriggio alle 15.30 nella chiesa parrocchiale di Seppio.

