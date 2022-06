Nuova vita per piazza Carrradori. Il sindaco avverte: «Ora però bisogna preservarla»

PORTO RECANATI - «È la piazza dei bambini e delle famiglie». Così il sindaco di Porto Recanati, Andrea Michelini, ha inaugurato la rinnovata piazza Carradori dopo i lavori di riqualificazione dell’area. Ieri pomeriggio il taglio del nastro con il parroco don Gabriele Crucianelli e la giunta. Tanti i cittadini presenti che, sin da subito, hanno riempito gli spazi della piazzetta.





«Vederla così piena è già una soddisfazione immensa - ha esordito il sindaco -. Debbo ammettere che era piena anche quando era chiusa per lavori. È la piazza dei bambini, delle famiglie, dei ragazzi e di tutti coloro che vogliono avere un momento di spensieratezza in un posto tranquillo, sano, deputato al gioco e all’amicizia». Il primo cittadino ha colto l’occasione per ribadire l’importanza del senso civico e del rispetto degli spazi pubblici. «Raccomando - ha detto - di avere cura di quello che abbiamo. Un po’ di sen sindacoso civico è alla base della nostra società civile: ultimamente abbiamo perso un po’ questa dritta, dai piccoli ai più grandi. In questa piazza abbiamo installato i cartelli con le regole da seguire. Sono sicuro che riusciremo a goderci questa piazza nel migliore dei modi e nel rispetto di tutti».



Michelini ha poi sottolineato l’impegno dei suoi collaboratori che hanno seguito i lavori. «Grazie all’assessore ai Lavori pubblici Lorenzo Riccetti - ha detto - e al consigliere Alessio Sampaolesi. Entrambi si sono spesi in maniera encomiabile per la buona riuscita di questo progetto. Come spesso accade ci sono lungaggini nella consegna dei lavori che non sono dovute alla volontà delle persone o degli uffici, ma alla mancanza dei materiali, soprattutto in questo momento storico in cui il superbonus del 110 percento ha peggiorato la situazione». La piazzetta è rimasta chiusa per tutta la durata dei lavori iniziati a febbraio scorso.



Diversi gli interventi realizzati: l’installazione di nuovi giochi col pavimento anti-trauma che potranno essere utilizzati anche da bambini con disabilità e difficoltà motoria; il posizionamento di un nuovo manto erboso, la potatura delle piante già presenti e la piantumazione di nuovi alberi che hanno sostituito quelli malati. Nella fontana centrale è stato creato un piccolo giardino botanico ed è stato installato un nuovo impianto di illuminazione. Infine, un cittadino di Porto Recanati ha donato alcuni blocchi precompressi sistemati sotto le panchine.



