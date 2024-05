PORTO SANT’ELPIDIO Semaforo verde della Consob sull’Opa-Offerta pubblica di acquisto che Honeywell ha lanciato lo scorso 27 marzo su Civitanavi Systems, l’azienda con sede a Pedaso in procinto di trasferirsi a Porto Sant’Elpidio. Il periodo per aderire all'offerta sarà quello tra il 27 maggio e il 19 luglio. Il 26 luglio l'offerente pagherà 6,17 euro ad azione. Inoltre, qualora ne ricorrano i presupposti, spiega la nota emessa dal colosso Usa, il periodo di adesione potrà essere riaperto per cinque giorni. Se si verificherà questa eventualità, il 2 agosto sarà l'ultimo giorno per aderire all'offerta.

L’iniziativa

Il 27 marzo Honeywell aveva presentato un’offerta sul totale delle azioni Civitanavi Systems per 6,30 euro, inclusi 0,13 euro di dividendo che sono stati pagati in data 8 maggio. Ecco perché ora il corrispettivo ad azione è di 6,17 euro. Complessivamente l’azienda, attiva nella tecnologia di navigazione e riferimenti di tempo assoluto per i settori aerospaziale, della difesa e industriale viene valutata intorno ai 200 milioni di euro. Conclusa con successo l’Opa, la società non sarà più quotata in Borsa e passerà in mani statunitensi. La stessa Honeywell ha già ottenuto l'impegno dell'azionista di controllo di Civitanavi Systems, detentore del 66% delle azioni, di aderire all'Opa.

La struttura

Civitanavi ha le sedi operative a Roma (Ardea) e Napoli (Casoria), oltre a una business development unit nel Regno Unito. L’azienda guidata dal suo co-fondatore e attuale ceo Andrea Pizzarulli è specializzata nei giroscopi a fibre ottiche ad alte prestazioni. Ed è attualmente appunto impegnata per il trasferimento del suo quartier generale a Porto Sant’Elpidio. Trasferimento che verrà ultimato entro la fine di giugno. Nel primo trimestre dell’anno in corso aveva registrato ricavi operativi (senza la valorizzazione delle rimanenze) per 6,6 milioni di euro, in linea con l’analogo periodo del 2023. Per ora non ci sono invece novità in merito al Golden power del Governo di cui si era parlato nelle settimane scorse, vale a dire la possibile intenzione di intervenire sulla stessa offerta pubblica di acquisto lanciata da Honeywell. L’azienda a stelle e strisce è una delle più importanti multinazionali degli Usa da circa 37 miliardi di dollari di fatturato. Di certo un affare che lo stesso Pizzarulli non aveva nemmeno lontanamente pensato nel 2012 quando, a Civitanova, aveva avviato l’attività investendo sulla sua idea.

Il futuro

Per quanto riguarda il trasferimento a Porto Sant’Elpidio, la scelta è caduta sul fabbricato industriale ex Gianmarco Lorenzi, in via dell’Artigianato, a poche centinaia di metri dal casello autostradale. L’operazione sarà comunque graduale al fine di garantire la continuità produttiva e del business dell’azienda. Una volta completato il trasferimento, la sede di via del Progresso a Pedaso verrà chiusa e lo stabile verrà riconsegnato al proprietario che aveva siglato un contratto di locazione.