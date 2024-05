Il "Candido Pierleoni" di Fermo supera i confini nazionali: tante sorprese tra le formazioni partecipanti

FERMO. Ha preso ufficialmente il via oggi, con la presentazione presso la sala Consiliare della Provincia di Fermo, la quinta Edizione del Torneo del Fermano e 2^ Memorial Candido Pierleoni, manifestazione calcistica riservata ai ragazzi della categoria Esordienti che si svolgerà dal 14 al 16 giugno. Un evento che vede impegnate in prima linea molte società del territorio: AFC Fermo, Borgo Rosselli, Pedaso, Invictus Grottazzolina, Tignum Montegiorgio, Polisportiva Altidona, Real Elpidiense e Polisportiva Mandolesi.

LEGGI ANCHE: Giro d'Italia a Fano, almeno 20 auto rimosse dalla polizia. Disagi e proteste per strade chiuse e multe per i parcheggi

L'idea

Nata da un’idea dell’ex calciatore professionista Gianluca De Angelis, tutt’ora attivissimo organizzatore, la kermesse calcistica continua a crescere anno dopo anno, riuscendo a coinvolgere anche diverse squadre professionistiche e quest’anno, per la prima volta, anche una società straniera: il Brasov (Romania). Ha portato il suo saluto e il suo augurio alla manifestazione il padrone di casa, ovvero il Presidente della Provincia di Fermo Michele Ortenzi che non ha mancato di sottolineare la valenza di un Torneo che coinvolge i giovani, ma interessa anche il territorio e diverse Amministrazioni Comunali che hanno messo a disposizione gli impianti. Presenti anche il Sindaco di Grottazzolina Alberto Antognozzi che, oltre a rimarcare l’importanza della manifestazione per il territorio, ha annunciato anche l’inaugurazione, durante il Torneo, di un nuovo impianto sintetico nella sua città, destinato all’attività giovanile. Ugualmente orgoglioso della manifestazione Giuseppe Galasso, Assessore allo Sport di Pedaso, uno dei Comuni capofila per la nascita del Torneo e che lavora per la sua crescita.

Il Torneo

Disponibile e coinvolto nell’evento si è detto anche Roberto Greci, Assessore allo Sport del Comune di S. Elpidio a Mare, il quale oltre ad apprezzare l’aspetto sportivo, crede molto nelle ricadute dal punto di vista turistico per l’intero territori. Apprezzamento per l’iniziativa e benefici per il territorio sono stati evidenziati anche da Marco Tirabassi, Assessore allo Sport del Comune di Altidona, realtà impegnata quest’anno per la prima volta nell’organizzazione del Torneo. Ha chiuso gli interventi Alberto Scarfini, Assessore allo Sport del Comune di Fermo che ringraziando tutti per il grande lavoro fatto e per quanto ci sarà da fare, ha messo l’accento sulla promozione di un territorio che può trovare attraverso lo sport una chiave decisiva per la sua promozione in ambito nazionale e non solo.

Il Torneo del Fermano vedrà al via 32 squadre e si svolgerà su 8 diversi campi. Previsti anche diversi premi speciali. Miglior Portiere: Coppa Piero De Angelis. Miglior Giocatore: Coppa Giovanni Pompei. Capocannoniere: Coppa Marzi. Premio Fair Play: Coppa Tidei.

Di seguito gli 8 gironi:

Girone A - “Recchioni” di Fermo: AFC Fermo, Don Bosco Gubbio, Salesi Firenze, AS Roma

Girone B - “Stanghetta” di Fermo: Tignum, Cuprense, Brusaporto Calcio, Modena FC

Girone C - “Comunale” di Porto S. Giorgio: Borgo Rosselli, Gubbio, SS Stivo O., Sassuolo

Girone D - “Pelloni” di Porto S. Giorgio: Polisp. Mandolesi, Brasov, Terracina, Ascoli Calcio

Girome E - “F.lli Bagalini” di Altidona: Altidona, Bastia Umbra, Brusaporto B, Cesena

Girone F - “Comunale” di Pedaso: Pedaso, Don Bosco Perugia, Arco, Torino

Girone G - “Valenti” di Grottazzolina: Invictus, Maceratese, Porto Recanati, Hellas Verona

Girone H - “Della Valle” di S. Elpidio a Mare: Real Elpidiense, Ancona, Umbertide, Monza