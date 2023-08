PORTO SAN GIORGIO - In arrivo l’appuntamento estivo con The Kolors, sabato il concerto in centro. «Uno degli eventi di punta - rimarca l’assessore al Commercio e turismo, Giampiero Marcattili - del cartellone sangiorgese, insieme alla Notte Rosa e alla Padella gigante». Sarà l’unica data marchigiana per la band, prima nella classifica delle hit estive. C’è grande attesa in città per lo show gratuito in piazza Matteotti, alle 21.30.



L’impegno



Come spiega Marcattili «nella programmazione estiva, volevamo portare un concerto che a Porto San Giorgio mancava da un po’ di tempo, visto anche il proliferare di concerti nei paesi limitrofi. Siamo riusciti a ingaggiare il gruppo con largo anticipo. La band ha vinto il disco d’oro con la hit dell’estate e ci possiamo vantare di un concerto vero e proprio in piazza Matteotti. Il tour, iniziato ad aprile, vede circa 50 date in tutta Italia, con 19 date solo nel mese di agosto. Lo spettacolo inizierà alle 21.30 e sarà un concerto dedicato a tutti, con la canzone che è già sulla bocca di tutti».



Le spese



Lo spettacolo ha un costo di 26mila euro per le casse comunali. Il sindaco Valerio Vesprini sottolinea «il valore importante di questo concerto. Il gruppo che si esibirà sabato è uno dei più celebri nel panorama musicale italiano. Come maggioranza, oltre ad eventi mirati, volevamo caratterizzare la stagione estiva con un concerto che abbiamo scelto a maggio. Abbiamo avuto fortuna, non sapevamo che sarebbe scoppiato il successo di questo gruppo. Abbiamo inserito questo evento nel cartellone del Festival del mare che consiste in una settimana di eventi ed esibizioni alla Pic pesca. Ringrazio tutta la macchina amministrativa, gli uffici, gli assessori ed i consiglieri, il dirigente Sacchi che è stato fondamentale, in una settimana con più presenze in città. Sarà un concerto rilevante che mette il cappello sulla stagione estiva sangiorgese, ma senza gioco di squadra non si va da nessuna parte». A fargli eco il presidente del consiglio comunale, Fabio Bragagnolo: «Il sindaco - rimarca - ha azzeccato il gruppo che abbiamo appunto contattato in tempo, prima che la hit Italodisco esplodesse. Come cittadini, dobbiamo essere orgogliosi di quello che sta facendo l’amministrazione, perché quando va bene, va bene per tutti. E va bene anche per la festa della Padella gigante, che cercheremo di migliorare e che, essendo un evento della tradizione, non terminerà mai».



Gli orari



In chiusura Vesprini fa una precisazione: «Sabato - ricorda - sono previsti due eventi, appunto quello con The Kolors, un evento pubblico gratuito che inizierà alle 21.30 e terminerà a mezzanotte. L’altro è l’ospitata di Achille Lauro alla discoteca Le Gall: si tratta di un evento organizzato da un privato con la licenza per fare spettacoli e la presenza del noto cantante sarà a partire dall’1.30 di notte. Quindi non sono due eventi in contrapposizione».