PORTO SANT'ELPIDIO - Allarme nella notte alla Corva e in zona Fonte Serpe di Porto Sant'Elpidio per una serie di furti e tentati furti nelle abitazioni. C'è chi ha trovato gli infissi danneggiati ma senza che i ladri siano riusciti a entrare in casa, chi ha subito un colpo, chi è stato svegliato da rumori sospetti.

La foto che sta facendo il giro dei social

Sui social girano anche alcune immagini di tre persone incappucciate con un bastone che si aggirano fra le abitazioni isolate. Si tratta della zona in collina dove ci sono molte abitazioni e ville isolate e dove in passato sono stati segnalati altri colpi.