PORTO SAN GIORGIO - Nasconde i prodotti di bellezza nella borsa e se ne va senza pagare: pregiudicata torna nei guai

I carabinieri di Porto San Giorgio hanno denunciato una donna, classe 1953, pregiudicata, per il reato di furto aggravato. La donna è stata sorpresa all'interno di un esercizio commerciale, ad insegna "Tigotà", in via Pompeiana, mentre nascondeva alcuni prodotti per la cosmesi all'interno della sua borsa senza averli pagati alla cassa. La merce trafugata, dal valore di circa 50 euro, è stata restituita al legittimo proprietario.