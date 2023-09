Fermo, notte di fuoco a Lido Tre Archi, auto in fiamme nel regolamento di conti tra bande per lo spaccio

FERMO - Notte di fuoco a Lido Tre Archi, dove un incendio ha praticamente distrutto un'automobile, danneggiandone altre due parcheggiate vicine. I Vigili del fuoco sono dovuti intervenire con due autobotti, ieri sera, per le fiamme che avevano avvolto un'auto in sosta nel parcheggio di un condominio in ia Tobagi. Il sospetto che si sia trattato di un regolamento di contri tra bande nell'ambito della lotta per lo spaccio, è fortissimo.

Nuovo allarme sicurezza sulla costa dopo l’incendio di ieri sera di tre auto a Lido Tre Archi.

Si ipotizza che sia legato al regolamento di conti fra le bande che gestiscono lo spaccio sulla costa nord del Fermano. Le auto sono andate a fuoco in via Tobagi, ne è stata presa di mira una e poi il fuoco ha danneggiato le due vicine. Un nuovo controllo interforze è stato poi effettuato fra la stessa Tre Archi, la zona sud di Porto Sant’Elpidio e piazza Garibaldi, sempre a Porto Sant’Elpidio. Verifiche fra i clienti dei locali della zona. Come rimarcato nei giorni scorsi dal sindaco Paolo Calcinaro, purtroppo il problema vero sono le difficoltà dei tempi delle espulsioni. Inoltre spesso i malviventi vengono individuati e arrestati ma pochi giorni dopo sono di nuovo in zona.