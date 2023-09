Ancona, mancata precedenza all'incrocio, le auto si scontrano e una finisce contro i paletti: feriti un uomo e una donna

ANCONA - Brutto incidente ieri sera in via Conca ad Ancona: due auto si sono scontrate, secondo i primi accertamenti per una mancata precedenza, ed una ha finito per schiantarsi contro i paletti a lato della strada

Nello schianto sono rimaste ferite due persone: una donna di 53 anni e un uomo di 32, portati entrambi in ospedale con un codice giallo di media gravità. Sul posto sono intervenuti Croce Rossa, Vigili del fuoco e Carabinieri.