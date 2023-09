FABRIANO Pensa di fare il furbo intascandosi una banconota da 20 euro inserita da un precedente utente e rigettata dalla colonnina automatica per fare carburante, si becca una denuncia per furto. Protagonista un 20enne di Fabriano.

Ad effettuare le indagini i carabinieri della Compagnia. In un distributore in città un 70enne residente fuori provincia ha inserito due banconote da 20 euro nella colonnina automatica. Una volta terminata l’erogazione, è salito in auto e ha messo in moto. La lancetta che indicava il livello di carburante, però, si era mosso troppo poco. Il 70enne ha contattato il titolare del distributore che, dal terminale, ha accertato un’erogazione di soli 20 euro e non 40. L’ultimo inserimento nella colonnina automatica non era andato a buon fine e la banconota rifiutata. Il 70enne ha contattato i carabinieri per sporgere denuncia.

L'occasione fa l'uomo ladro

Dalle telecamere è emersa la presenza del giovane: mentre quest’ultimo faceva rifornimento e non si era accorto che la sua seconda banconota era rimasta appesa sulla colonnina, a pochi metri di distanza, il giovane si è intascato i 20 euro e ha fatto rifornimento tramite bancomat. E’ stato denunciato per furto.