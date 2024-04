SENIGALLIA Intensa attività per la polizia nel weekend, intervenuta sabato per una lite a Marzocca. La volante è andata con il 118 in un campeggio della frazione dove era stato segnalato il litigio tra un dipendente di origine egiziana, rimasto ferito a un labbro, e un uomo che ha indicato come suo datore di lavoro. Non sono state ancora sporte querele di parte.

Sempre nel fine settimana la polizia ha fermato una vettura condotta da un 40enne italiano residente a Senigallia, già noto. Da una perquisizione personale è emersa una modica quantità di stupefacente. Le circostanze del controllo, unite a pregresse specifiche informazioni sul suo conto, hanno indotto gli agenti ad estendere la perquisizione all’abitazione. Qui il 40enne ha consegnato circa 15 grammi di cocaina, un bilancino di precisione e una modesta quantità di marijuana. E’ stato quindi denunciato per spaccio