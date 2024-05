La protesta dei 300 precari di Torrette: «Siamo eroi dimenticati»

ANCONA «Cittadini abbandonati, eroi dimenticati», gridano i precari di Torrette che ieri hanno manifestato davanti all’ospedale nella mobilitazione indetta dalla Rsu dell’Aou delle Marche. Sono circa 300 i dipendenti, quasi tutti assunti in tempo di Covid, a cui scadrà il contratto al 30 giugno e solo per 92 di loro è previsto il rinnovo.

«Prima deve cadere il blocco dei tetti nazionali di spesa per il personale», ricorda il dg Armando Gozzini. «Da troppo tempo l’assistenza ordinaria viene garantita da personale precario - protesta Laura Cesari, coordinatrice Rsu dell’Aou delle Marche -, c’è un uso improprio dello straordinario, il personale è costretto a fare doppi turni e a saltare i riposi e questo svuota il fondo della produttività che è di 50 euro lorde pro capite, il più basso della regione.

I 300 precari vanno stabilizzati per assicurare un’assistenza adeguata». E ad oggi non è garantito il piano ferie estivo 2024. I sindacati sono preoccupati anche per le ricadute sui cittadini, in termini di assistenza, a cui si andrà incontro se non si porrà rimedio alla situazione.