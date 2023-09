PORTO SAN GIORGIO - Allarme ieri mattina in città dove un giovane è stato colto da un malore e soccorso anche con un massaggio cardiaco di un operatore sanitario di passaggio. Il fatto è accaduto a poca distanza dalla piazzetta di via Giordano Bruno. Il giovane era uscito da poco da un locale della zona quando è crollato improvvisamente a terra. I passanti si sono accorti di quanto stava avvenendo e hanno dato l’allarme: per fortuna proprio in quel momento stava appunto passando un operatore sanitario che si è accorto della gravità della situazione e ha appunto praticato massaggio cardiaco.

Il giovane si è ripreso mentre nel frattempo sono arrivati sul posto anche gli operatori del 118, insieme ai volontari della Croce Azzurra. I militi del soccorso hanno stabilizzato le condizioni del giovane e quindi ne hanno disposto il trasferimento al pronto soccorso dell’ospedale Murri di Fermo. Da verificare le origini del malore: la polizia è arrivata sul posto e ha anche controllato lo zainetto del giovane. Gli accertamenti sono ancora in corso.