PESARO Un volo giù dal quarto piano, in un condominio di via Barignani, nel cuore del centro storico, e ora un giovane lotta tra la vita e la morte all’ospedale di Ancona. Le sue condizioni sono disperate per i gravi traumi riportati nell’impatto con il selciato del centro, fatto di sanpietrini in porfido. Sotto choc la fidanzata che in quel momento si trovava nell’appartamento con il 26enne. E’ successo nella tarda serata di sabato in un centro storico contrassegnato dal passeggio del fine settimana: tanta gente tra ristoranti, teatro e aperitivi e in tanti hanno visto l’ambulanza del 118 attraversare in tutta velocità via Branca e piazzale Lazzarini per trasportare il ferito d’urgenza all’ospedale. Rapidamente la notizia si è sparsa in città lasciando una scia di interrogativi e di turbamenti. Sul posto la pattuglia della squadra volante della polizia impegnata a ricostruire i motivi di un gesto disperato quanto sconvolgente.

Un volo di 12-15 metri

La ragazza che si trovava in casa con il fidanzato era scossa e disperata. Al di là di un periodo che poteva essere difficile e faticoso, il dramma si è consumato all’improvviso senza che si riuscisse a fermarne le intenzioni. Stando una prima ricostruzione il ragazzo si affacciato sulla finestra che dà sulla stretta via Barignani ed è precipitato di sotto. L’appartamento è al quarto piano dello stabile, il volo è stato tra i 12 e i 15 metri e l’impatto con il porfido del selciato è stato violento. Immediati sono scattati i soccorsi tra forze dell’ordine e mezzi del 118. Quando sono arrivati i sanitari sul posto le sue condizioni erano gravissime a causa delle lesioni riportate. E’ ricoverato alla rianimazione di Torrette in prognosi riservata e i familiari, sconvolti per l’accaduto, si aggrappano a quell’esilissimo filo di speranza.