Ragazzo di 16 anni con il suo scooter si schianta contro un albero

ANCONA - Ha perso il controllo del suo scooter ed è finito contro un albero. Natale da brividi per un ragazzo di 16 anni, portato al pronto soccorso di Torrette, dove ha avuto accesso con un codice di media gravità. L’incidente è avvenuto attorno alle 14 all’incrocio tra via Torresi e via Tavernelle. Secondo una prima ricostruzione della polizia, il 16enne ha sbandato con il suo scooter in modo autonomo, finendo per schiantarsi contro un albero.

A seguito dell’urto, è stato sbalzato rovinosamente sull’asfalto dopo un volo di 4-5 metri. Subito sono stati allertati i soccorsi. Sul posto è intervenuto il 118 con un mezzo della Croce Rossa di Ancona che ha soccorso il giovane, ferito ma sempre cosciente grazie anche all’uso del casco, per poi accompagnarlo all’ospedale regionale. Per fortuna è fuori pericolo.