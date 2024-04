PESARO - Va a dai carabinieri dicendo di essere stato rapinato, poi si pente e finisce a processo per simulazione di reato. E’ una storia che sfocia nel sociale quella di un 23enne pesarese che si era recato in caserma per denunciare una rapina subita. In pratica aveva raccontato che due balordi gli si sarebbero avvicinati bucandogli le gomme del mezzo, poi si sarebbero impossessati di 5.000 euro che aveva con sé. Tre giorni dopoera inventato tutto e lo aveva fatto per ottenere l’attenzione dei genitori. Un contesto complicato con il giovane già seguito da psicologi. Il ragazzo, tramite l’avvocatessa Giulia Cometti, ha inviato un risarcimento all’Arma. Ieri il giudice ha assolto il ragazzo per la tenuità del fatto.