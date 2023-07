Porto San Giorgio, controlli alla movida: il cane fiuta la droga addosso a cinque persone

PORTO SAN GIORGIO - Controlli di Polizia di Stato, dell’Arma dei Carabinieri, della Guardia di Finanza e della Polizia Municipale di Porto San Giorgio contro gli effetti della cosiddetta mala movida: 5 persone segnalate per essere trovate con gli stuoefacenti.

Complessivamente sono state impiegate diverse decine di unità con il supporto dei cani antidroga della Guardia di Finanza: più di 280 persone identificate, alcune delle quali con precedenti di polizia, soprattutto in materia di spaccio di stupefacenti e lesioni personali e 177 autoveicoli controllati. In particolare, molta attenzione è stata rivolta al comune di Porto San Giorgio, in occasione della festa della “Pro Loco” dello scorso fine settimana. Sono stati controllati 9 esercizi pubblici. In un bar del litorale, un avventore, un magrebino di 27 anni, attirava l’attenzione del cane antidroga dell’unità cinofila della Guardia di Finanza. Sottoposto a perquisizione veniva trovato in possesso di 2 involucri occultati nei calzini, uno contenente mezzo grammo di cocaina e l’altro 1 grammo e mezzo di hashish. L’uomo, già sottoposto alla misura dell’avviso orale del Questore veniva sanzionato amministrativamente per la detenzione di droga per uso personale. Nel corso dei servizi, inoltre, venivano segnalate amministrativamente alla Prefettura altre 5 persone sorprese in possesso di modiche quantità di sostanza stupefacente del tipo hashish, marijuana e cocaina.

In alcuni chalet, infine, sono stati effettuati dei servizi volti a verificare l’eventuale somministrazione di alcool ai minori. Al riguardo sono state identificate alcune decine di giovani intenti a consumare bevande alcoliche acquistate negli stessi chalet, ma fortunatamente sono risultati tutti maggiorenni, anche se, in alcuni casi, solo di pochi mesi.