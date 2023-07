Barcolla e precipita nelle acque del porto di Civitanova: 45enne ubriaco salvato ​da Capitaneria e Vigili de fuoco

CIVITANOVA - Paura ieri sera sul molo del porto di Civitanova, dove un uomo, palesemente ubriaco, ha barcollato fino a precpitare in acqua. Solo il tempestivo intervento della Guardia Costiera di Civitanova e dei Vigili del fuoco ha permesso che l'episodio si concludesse solo con un grosso spavento.

Questa notte intorno alle 00:30 un uomo di 45 anni in evidente stato di alterazione è caduto nelle acque del porto di Civitanova Marche nei pressi della banchina di riva. L’uomo, di origine marocchina, è caduto in acqua mentre stava passeggiando nel sorgitore civitanovese ed è stato prontamente salvato dalla Guardia Costiera e dai Vigili del Fuoco di Civitanova Marche. La Guardia Costiera è intervenuta tempestivamente con militari a bordo del battello pneumatico GC 141. L’uomo, una volta tratto in salvo, è stato affidato alle cure del personale medico - sanitario del 118, il quale ha constatato lo stato di alterazione fisica e l'ha trasportato all’ospedale di Civitanova Marche. Sono in corso ulteriori accertamenti da parte della Capitaneria di Civitanova Marche.