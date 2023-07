ASCOLI - Non si rassegnano e continuano a perseguitare gli ex: due uomini e una donna ammoniti per stalking.

L’intensa attività svolta dalla Divisione Anticrimine della Questura di Ascoli Piceno ha portato, nel decorso mese di giugno, all’emissione, da parte del Questore di Ascoli Piceno, di tre misure di prevenzione di Ammonimento, nei confronti di 3 soggetti accusato di stalking. Si tratta di due uomini, un italiano ed un extracomunitario ed una donna straniera, due residenti nel capoluogo piceno ed uno residente nel Comune di San Benedetto del Tronto. I soggetti si sono resi responsabili di atti persecutori nei confronti dei relativi partner conviventi o ex coniugi.