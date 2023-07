San Ginesio, Scarsa sicurezza sul lavoro nel cantiere per la Ricostruzione: due aziende sospese, multe per più di 100mila euro

SAN GINESIO - Due aziende sospese, almeno fino lla risoluzione delle cititictà rilevate, e multe che potranno superare i 100mila euro : è il bilancio dell’attività di controllo dei carabinieri nel cratere sismico, con l’attività di verifica nei cantieri dediti alla Ricostruzione.

Barcolla e precipita nelle acque del porto di Civitanova: 45enne ubriaco salvato ​da Capitaneria e Vigili de fuoco

Nel fine settimana i militari del Nucleo Operativo e Radiomobile, della Stazione di San Ginesio e del Nucleo Ispettorato del Lavoro di Macerata hanno controllato un cantiere edile per la ricostruzione post-sisma di una palazzina privata nel borgo di san Ginesio, effettuando accertamenti su 8 imprese. Sono state denunciate all’Autorità giudiziaria otto persone per diverse violazioni della normativa afferente la sicurezza sui luoghi di lavoro.

Il legale rappresentante di una ditta è stato denunciato per omessa valutazione dei rischi provenienti dall’amianto e dai materiali contenenti amianto e per non aver inviato la notifica all’organo competente per territorio sulle misure adottate per limitare l’esposizione dei lavoratori.

Un altro imprenditore dovrà rispondere all’Ag di violazioni in materia di sicurezza e della mancanza di elementi essenziali del piano operativo di sicurezza.

Per entrambi è stata disposta la sospensione dell’attività e prescrizioni finalizzate a risolvere le criticità evidenziatesi prima della ripresa dei lavori.

Sono state complessivamente comminate sanzioni amministrative per cica 10.000 euro e ammende penali fino a 91.400 euro.