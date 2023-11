PORTO SAN GIORGIO - Campo sportivo nuovo, il Comune ha provveduto alla sostituzione degli spalti con una struttura provvisoria che sarà utile ad accogliere i tifosi che arrivano a vedere le partite nell’immediato. Si torna in campo dal 25. A farlo sapere, il sindaco Valerio Vesprini, dal suo profilo social: «Dopo le recenti problematiche emerse - dice - ci siamo subito attivati per la loro risoluzione in tempi rapidi. In queste ore gli uffici, i tecnici e gli operai sono al lavoro per l’installazione di una tribuna provvisoria che accoglierà i tifosi e le famiglie degli sportivi che usufruiscono della struttura».

L’impegno



«Per questo - dice - va un sentito ringraziamento al Comune di Fermo per averci aiutato ad arginare l’emergenza. Per quanto riguarda invece la messa in sicurezza della struttura esistente, già nella prossima variazione di bilancio, calendarizzata in Consiglio per gli ultimi giorni del mese, l’amministrazione ha stanziato (con grandi sforzi) circa 55mila euro. Un risultato che ci ha visti impegnati e per il quale abbiamo lavorato duramente, a testa bassa, senza polemiche o colpi di teatro, per ripristinare una struttura importantissima per i sangiorgesi e per tutti i cittadini e gli sportivi del territorio».



Il passato



Dopo il problema della mancata agibilità degli spalti in via D’Annunzio per l’usura dei sostegni alla struttura e le relative polemiche sulla sicurezza, l’amministrazione, di concerto con la società sportiva che gestisce l’infrastruttura, si è quindi adoperata per trovare delle soluzioni immediate. Essendo venuta a mancare l’agibilità sugli spalti esistenti per ragioni tali da mettere in dubbio l’incolumità dei tifosi, in un primo tempo era stato necessario interdire l’accesso. Sono state prese le misure cautelari del caso e nel frattempo si sono cercate soluzioni che non precludessero ai tifosi la possibilità di seguire la squadra. Per il Comune, l’apertura degli spalti rappresentava una priorità, come più volta ribadito dal primo cittadino e dall’assessore allo Sport Fabio Senzacqua.