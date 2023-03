PORTO SAN GIORGIO - Piano opere pubbliche 2023 all’approvazione. Tra le priorità l’inizio lavori per il mercato coperto e l’efficientamento per il campo sportivo di via D’Annunzio, a sud. Sembra ormai partito, il conto alla rovescia per il mercato coperto per iniziare a maggio i lavori.



La ristrutturazione

Per la struttura deputata al commercio a chilometro zero in centro, è già stata destinata una prima cifra di 250 mila euro, alla quale andrà a sommarsi una seconda cifra di 350 mila euro che farà parte del piano opere pubbliche 2023. Per l’inizio dei lavori, fissato per maggio, verrà chiusa l’area ad est per la presenza del cantiere. Prima dell’estate partirà un primo intervento ma l’amministrazione ha già stabilito che per un intervento complessivo ci vorrebbero almeno 2 milioni, dei quali attualmente l’ente non dispone. Per il momento, è stato realizzato il progetto con il quale poter intercettare ulteriori fondi. L’intervento imminente, servirà a rifare la facciata a sud, gli ingressi e strade e marciapiedi che circondano lo stabile. Si parla anche di efficientamento energetico e interventi all’interno dello spazio che probabilmente avverranno durante un secondo step. La realizzazione del progetto avverrà infatti per fasi, in maniera tale da non creare disagi alle attività all’interno che non saranno costrette a chiudere durante i lavori.



L’intervento



Inoltre, l’assessore alle opere pubbliche, Lauro Salvatelli, prima del consiglio ha dichiarato: «Aspettiamo l’approvazione del bilancio, riguardo alle opere pubbliche quello che è più imminente è la realizzazione dell’efficientamento energetico del campo sportivo in via D’Annunzio, per la somma di 180 mila euro, di cui 80 mila dal comune e 100 mila dalla Regione. L’intervento prevede, una nuova illuminazione all’interno dello stabile, per tutti gli sport che vengono praticati dalle società che circolano all’interno dell’area. Con l’approvazione del bilancio, provvederemo anche all’efficientamento energetico e al fotovoltaico al circolo del tennis, con un investimento di circa 30 mila euro, appena dopo l’approvazione del bilancio. Grazie all’intervento di efficientamento, potrà usufruirne tutta la struttura. Da poco abbiamo sistemato anche le docce. Fra gli altri interventi, Sono previste anche cifre per nuove scogliere in centro che partiranno prima dell’estate, con 56 mila euro.



Le attese



Il bilancio sarà risicato per le opere pubbliche, per la disponibilità di fondi propri e di fondi regionali». Tra i punti all’ordine del giorno, vi era anche la ricognizione degli immobili di proprietà suscettibili di alienazione o di valorizzazione e della determinazione del prezzo di cessione per l’anno 2023.