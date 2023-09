PORTO SANT'ELPIDIO - L’amministrazione comunale di Porto Sant’Elpidio punta al fondo “Sport e periferie”, pubblicato dal Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei ministri, per riqualificare il campo sportivo Martellini di via della Liberazione al quartiere Faleriense. Nei giorni scorsi la giunta ha approvato il progetto di fattibilità tecnico economica per la rigenerazione dell’impianto, che prevede un investimento complessivo da 920mila euro, di cui 368mila a carico del Comune ed il resto con fondi ministeriali.

La parte più corposa riguarderà lo smontaggio e rifacimento del manto in erba sintetica. Ma nel progetto è prevista una sistemazione generale della struttura, che interesserà anche il sistema di illuminazione ed emergenza, la realizzazione di un impianto fotovoltaico ed uno per il recupero delle acque meteoriche, la recinzione perimetrale del campo ed i cancelli, la sistemazione degli arredi, l’allestimento di panchine ed erbe artificiali di decoro. A fronte dell’approvazione del progetto, l’ente ha previsto lo stanziamento in bilancio delle somme necessarie alla copertura della spesa per il 40% di propria competenza.

«Con la candidatura al bando “Sport e periferie 2023” puntiamo a riqualificare uno spazio da mettere a disposizione delle società sportive cittadine per allenamenti e gare – commentano il sindaco Massimiliano Ciarpella e l’assessore allo sport Enzo Farina - Il contributo da oltre mezzo milione di euro che arriverebbe dal Governo, insieme ad un investimento per le casse comunali significativo, ma ampiamente sostenibile, consentirebbe un restyling a 360 gradi, non solo del terreno di gioco ma dell’intero impianto, che diventerebbe così una delle strutture migliori della città e garantirebbe anche standard elevati nel contenimento di consumi ed inquinamento».