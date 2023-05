SANT’ELPIDIO A MARE - Disco verde con delibera di giunta al progetto esecutivo per i primi lavori di riqualificazione del campo sportivo Mandozzi. L’intervento consiste nel rifacimento delle recinzioni, nella riqualificazione del muro di sostegno lato sud ed est e nella sostituzione dei fari delle quattro torri faro, per un importo complessivo dell’opera di oltre 390mila euro. «Il progetto approvato - commenta il sindaco Alessio Pignotti - rappresenta solo il primo passo per la rifunzionalizzazione e l’ammodernamento dell’impianto. Siamo già al lavoro per poter realizzare i successivi stralci essenziali per rivitalizzare la struttura».

Le prospettive

«Stiamo valutando - riprende - come intervenire sull’area di gioco, inizialmente compresa nel quadro dei lavori, ora esclusa in virtù dei rincari delle materie prime e il conseguente aumento dei costi del periodo. In corso di definizione la progettazione delle nuove tribune. Si tratta di un intervento che ha una duplice valenza e funzionalità: da un lato migliorare l’attività agonistica del gioco del calcio, dall’altro ci permette di avere un’area polivalente, posta nelle immediate vicinanze del centro storico, da utilizzare come luogo in cui poter ospitare manifestazioni ed eventi nonché come sede dove poter svolgere la rievocazione storica Contesa del Secchio. L’obiettivo che ci siamo posti è quello di migliorare la fruibilità e la sicurezza del sito al fine di garantire sempre infrastrutture più efficienti e moderne».