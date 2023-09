MONTE URANO - Al via oggi l’intervento di riqualificazione dell’impianto sportivo di via Olimpiadi. Il progetto è stato affidato ad Andrea Servilio, mentre i lavori saranno eseguiti dalla ditta Limonta Sport di Erba. L’azienda è risultata vincitrice della gara effettuata dalla Sua della Provincia, con il criterio del minor prezzo determinato dal maggior ribasso percentuale sull’importo dei lavori posto a base di gara che è stato reso disponibile da un mutuo contratto con l’istituto per il Credito Sportivo.

APPROFONDIMENTI L'OPERAZIONE Neonata salvata dal rapimento, dorme in braccio alla carabiniera. Ecco cosa è successo

Grazie al ribasso proposto dalla ditta, è previsto un importo lavori di circa 700mila euro. Dopo l’adeguamento della parte esterna dello stadio, concretizzatasi a dicembre nel rifacimento del muro di cinta e dei marciapiedi di via Olimpiadi, l’amministrazione dà ora avvio al miglioramento del campo da gioco.



I particolari



Prevista la sostituzione del manto erboso naturale con uno in erba sintetica, con un intervento su quello della pista circostante. «I lavori - dichiara la sindaca Moira Canigola - andranno avanti per 18 settimane. Si tratta di un’opera, e di un conseguente impegno economico, fortemente voluto da tutta l’amministrazione. L’obiettivo è quello di creare un centro sportivo polivalente, che rappresenti il contesto ideale per l’attività delle diverse associazioni sportive e questo in concomitanza con altri interventi incentrati sul miglioramento delle strutture e gestiti con una politica volta a calmierare i costi per non incidere sulle società e, quindi, sulle famiglie».

«Il manto sintetico - sottolinea l’assessore allo Sport Massimo Brasili - permette un utilizzo continuo e costante della struttura. Questa operazione consentirà a tutte le squadre di calcio, e non solo alla più importante al Monturano Campiglione, di poter utilizzare lo stadio comunale senza spostarsi. Penso anche alle società ciclistiche che potranno, grazie alla struttura della nuova pista, realizzata con uno strato esterno in resina, promuovere il settore giovanile, ma anche agli amanti del jogging».