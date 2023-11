Porto San Giorgio, finisce all'ospedale e dopo due anni di maltrattamenti denuncia il figlio e la nuora

PORTO SAN GIORGIO - L'ultimo colpo, quello che l'ha spedito all'ospedale, l'ha convinto a rivolgersi ai carabinieri. Ma sarebbe da circa due anni un uomo di Porto San Giorgio sarebbe stato maltrattato dal figlio, 52 anni, e dalla compagna di questi, 50 anni, con percosse e vessazioni nell'ambito di una convivenza difficile in casa.

Dopo la denuncia della parte offesa i carabinieri di Porto San Giorgio hanno avviato accertamenti e di conseguenza hanno denunciato i due presunti responsabili per i reati di maltrattamenti in famiglia e lesioni personali. La vittima delle condotte aggressive non aveva mai denunciato quegli episodi e si è convinto a farlo dopo l'ultimo fatto accaduto nei giorni scorsi: ha raccontato di essere stato aggredito con un colpo al viso che gli ha procurato lesioni tanto da dover ricorrere alle cure mediche all'ospedale di Sant'Elpidio a Mare.