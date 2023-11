Porto Sant'Elpidio, ruba un portafogli nell'auto in sosta e si lancia nello shopping con la carta di credito: 60enne tradito dai video

PORTO SANT'ELPIDIO - Ruba un portafogli nell'auto in sosta e si lancia nello shopping con la carta di credito: trona nei guai un 60enne, tradito dalle immagini della videosorveglianza

A Porto Sant'Elpidio i carabinieri hanno denunciato, per i reati di furto e indebito utilizzo di carte di pagamento, un uomo del posto classe 1963, già noto alle forze dell'ordine. Le indagini, basate anche sulla visione dei filmati estrapolati dagli impianti di videosorveglianza, hanno consentito di riconoscerlo come l'autore del furto di un portafogli da un'auto in sosta, di porprietà di un pesionato del posto , avvenuto lo scorso 1° ottobre, e del successivo utilizzo indebito di una carta di credito per acquisti presso tabaccherie del luogo, per un importo complessivo di 100 euro, causando un danno a un pensionato residente a Fermo.

Gli altri furti

A Fermo i militari denunciato, per il reato di furto con destrezza, un giovane di Macerata, classe 1992.

Lo stesso è stato riconosciuto come l'autore del furto con destrezza, denunciato il 20 ottobre da un abitante di Grottazzolina. L'accusato, in veste di corriere, sul luogo di lavoro della vittima, si era impossessato di un plico contenente 170 euro in contanti. E’ stato riconosciuto grazie alla visione delle immagini di un sistema di videosorveglianza privato. A Porto Sant’ Elpidio due denunciati per un furto al Coand. Si tratta di un uomo di Fermo classe 1963, pregiudicato, e un marocchino di Torre San Patrizio (FM) classe 1974, anch'egli pregiudicato. I video del supermercato hanno mostrato come i due avessero rimepito gli zainai di diversi generi alimentari, come salami, cibo precotto, carne, per un valore complessivo di alcune centinaia di euro.